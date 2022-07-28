ЗСУ відбили атаки військ РФ у районі Білогорівки та Верхньокам'янського на Луганщині — Гайдай

ЗСУ відбили дві атаки російської армії на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським у Луганській області, загалом відбито шість із семи штурмів окупантів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Він зазначив, що окупанти все частіше відправляють в атаку на регіон штурмові групи та застосовують авіацію.



Минулої доби, за словами Гайдая, російські війська завдали не менше чотирьох ударів з повітря по території Луганської області, досягли цілей дві ракети окупантів. Чотири рази область була обстріляна з мінометів, задіяла армія РФ й танки.



«Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці», - заявив голова Луганської ОВА.



Також Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку окупанти зібрали дітей на 1 школу з 20, хоч і оголосили про запуск 4. Він також зазначив, що до війни усі двадцять шкіл міста були заповнені дітьми, а в деяких навчальних закладах не вистачало місць.



До того ж у Луганській ОВА повідомили, що у Сєвєродонецьку, як і раніше, відсутні вода, газ і світло.

Раніше в мерії Харкова повідомили, що російська армія вночі 28 липня завдала двох ракетних ударів по місту.