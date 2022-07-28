Ночью российская армия обстреляла Харьков ракетами «С-300»

Армия России ночью 28 июля обстреляла Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.



Он отметил, что оба обстрела произошли сразу же после полуночи. Один удар пришелся по району центра Харькова, а второй - по одному из прилегающих к центральной части районов.

По словам Игоря Терехова, в городе из-за обстрела оккупантов возникли «два небольших пожара», которые уже потушили спасатели, информации же о пострадавших на данный момент нет.



Мэр Харькова также отметил, что город этой ночью был обстрелян ракетами «С-300».

Ранее о серии громких взрывов в Николаеве сообщил мэр города Александр Сенкевич.