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Российская армия нанесла 44 удара по территории Донецкой области за сутки

28 июля 2022, 10:43

Российская армия нанесла 44 удара по территории Донецкой области за сутки

За прошедшие сутки российская армия обстреляла территорию Донецкой области 44 раза, погибли гражданские жители, есть раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Оккупанты били по жилым домам региона, ударили по школе в городе Зализне, заводу в Авдеевке, обстреляли Карловскую фильтровальную станцию ​​и территорию вблизи водохранилища. Погибли гражданские жители, ранены.

Больше всего ударов армия РФ нанесла по Авдеевке. Также был обстрелян Бахмут, Торецк, Соледар, Зализне, Нью-Йорк, Южное, Северное, Горняк, Карловка, Красногоровка, Мемрик, Ильиновка, Федоровка, Константиновка, Камышеваха.

Убила армия РФ мирных жителей в Авдеевке, Нью-Йорке, Бахмуте и Соледаре, они погибли в своих домах. В Торецке в результате российских обстрелов за день были разрушены и повреждены 12 домов, а из-за повреждения фильтровальной станции жители Донбасса остались без воды.

Полицейские сообщили, что оккупанты обстреливали жилые кварталы Донецкой области из авиации (неуправляемыми ракетами), зенитно-ракетным комплексом «С-300» и РСЗО.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что российская армия сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей.

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