Російська армія завдала 44 ударів по території Донецької області за добу

Минулої доби російська армія обстріляла територію Донецької області 44 рази, загинули громадяни, є поранені. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Окупанти били по житлових будинках регіону, вдарили по школі у місті Залізне, заводу в Авдіївці, обстріляли Карлівську фільтрувальну станцію та територію поблизу водосховища.

Найбільше ударів армія РФ завдала Авдіївці. Також було обстріляно Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівку, Красногорівку, Мемрик, Іллінівку, Федорівку, Костянтинівку, Камишеваху.

Вбила армія РФ мирних жителів в Авдіївці, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі, вони загинули у своїх будинках. У Торецьку внаслідок російських обстрілів за день було зруйновано та пошкоджено 12 будинків, а через пошкодження фільтрувальної станції жителі Донбасу залишилися без води.

Поліцейські повідомили, що окупанти обстрілювали житлові квартали Донецької області з авіації (некерованими ракетами), зенітно-ракетним комплексом "С-300" та РСЗВ.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

В ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що російська армія зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей.