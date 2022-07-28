Армия РФ пытается установить контроль над Донбассом — Генштаб ВСУ

Российская армия сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



«Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе с территории Республики Беларусь», — отметили в Генштабе.



Там также детально рассказали о ситуации на Донбассе. В частности, на Славянском направлении оккупанты вели штурм в направлениях Довгенькое — Мазановка и Пасека — Долина. Успеха не имели. Артиллерийские обстрелы отмечены в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чепиль, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.



На Краматорском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.



На Бахмутском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, но штурм по направлениям Клиново — Бахмут и Мироновский — Семигорье украинские военные отбили, заставив оккупантов отступить. На направлении Возрождение — Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка противника продвинуться в направлении Владимировка — Соледар и Стряповка — Соледар провалилась.



Войска РФ вели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк. Нанесли авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении, оккупанты перекидывают дополнительные подразделения.



Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное и других. Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.



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