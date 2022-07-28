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Руководителем САП стал Александр Клименко. Его утверил новый генпрокурор

28 июля 2022, 11:34

Руководителем САП стал Александр Клименко. Его утверил новый генпрокурор

Главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал Александр Клименко. Его утвердил на должность новый генеральный прокурор Андрей Костин сразу после своего назначения.

Вчера Верховная Рада дала согласие на назначение Андрея Костина генпрокурором, и сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Как рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сразу после назначения Костин утвердил на должность главы САП Александра Клименко. Ранее Клименко был объявлен конкурсной комиссией победителем отбора.

«Независимая антикоррупционная инфраструктура — важная составляющая демократии в Украине. Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от ее успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса. А наша ГПУ, в частности, имеет важную миссию — расследование преступлений России против Украины», — подчеркнул Ермак.

Отметим, что конкурсная комиссия по избранию руководителя САП не могла утвердить результаты конкурса более полугода. 19 июля, согласно результатам, больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко. 27 июля конкурсная комиссия получила ответ от Офиса генпрокурора о том, что финалисты отбора отвечают требованиям законов об очищении власти.

У САП не было руководителя два года, после того, как предыдущий глава ведомства Назар Холодницкий подал в отставку. Обязанности антикоррупционного прокурора исполнял Максим Грищук.

Назначение имеет особенное значение, в связи с тем, что Украина 23 июня получила статус кандидата в члены ЕС. Согласно рекомендациям Еврокомиссии, Украина должна усилить борьбу с коррупцией и назначить глав НАБУ и САП.

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