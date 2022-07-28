Керівником САП став Олександр Клименко. Його затвердив новий генпрокурор

28 липня 2022, 11:34

Керівником САП став Олександр Клименко. Його затвердив новий генпрокурор

Очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) став Олександр Клименко. Його затвердив на посаду новий генеральний прокурор Андрій Костін одразу після свого призначення.

Вчора Верховна Рада дала згоду на призначення Андрія Костіна генпрокурором, і сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Як розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, одразу після призначення Костін затвердив на посаду голови САП Олександра Клименка. Раніше Клименко був оголошений конкурсною комісією переможцем відбору.

«Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні. Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу. А наша ГПУ, зокрема, має важливу місію — розслідування злочинів Росії проти України», — наголосив Єрмак.

Зазначимо, що конкурсна комісія щодо обрання керівника САП не могла затвердити результати конкурсу понад пів року. 19 липня, згідно з результатами, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. 27 липня конкурсна комісія отримала відповідь від Офісу генпрокурора про те, що фіналісти відбору відповідають вимогам законів щодо очищення влади.

САП не мав керівника два роки, після того, як попередній очільник відомства Назар Холодницький подав у відставку. Обов'язки антикорупційного прокурора виконував Максим Грищук.

Призначення має особливе значення у зв'язку з тим, що Україна 23 червня набула статусу кандидата в члени ЄС. Згідно з рекомендаціями Єврокомісії, Україна має посилити боротьбу з корупцією та призначити очільників НАБУ та САП.

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