Рада поддержала назначение Костина генпрокурором

Верховная Рада дала согласие на назначение Андрея Костина генеральным прокурором Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Принятие соответствующего проекта постановления №7593 поддержали 299 народных депутатов на пленарном заседании в среду.



Андрей Костин вяляется народным депутатом, член фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Костин — юрист, закончил Одесский государственный университет им И.Мечникова.



Костин входил в состав делегации Украины на мирных переговорах с Россией весной 2022 года, а ранее исполнял обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.