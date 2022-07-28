Утром российская армия обстреляла РСЗО Криворожский район. Есть погибший и раненые

Утром 28 июля российская армия обстреляла РСЗО Криворожский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Он уточнил, что обстреляна оккупантами Широковская община, а именно агропредприятие в Шестерне. Из-за прилетов российских снарядов погиб человек и еще двое были госпитализированы.

«Масштабы разрушений выясняются», — написал Резниченко.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью 28 июля территория области была обстреляна оккупантами из «Ураганов» и ствольной артиллерии.