Вранці російська армія обстріляла РСЗВ Криворізький район. Є загиблий та поранені

Вранці 28 липня російська армія обстріляла РСЗВ Криворізький район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.



Він уточнив, що обстріляно окупантами Широківська громада, а саме агропідприємство у Шестерні. Через прильоти російських снарядів загинула людина і ще двох було госпіталізовано.

"Масштаби руйнувань з'ясовуються", - написав Резніченко.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі 28 липня територію області було обстріляно окупантами з «Ураганів» та ствольної артилерії.