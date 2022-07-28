«Подождите еще»: В Минобороны пояснили задержку с дополнительными выплатами военным

Выплаты ежемесячного денежного довольствия, то есть должностных окладов, выплат за звание, выслугу лет были перечислены Минобороны в воинские части вовремя и в полном объеме. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.



«Дополнительные выплаты — 30-100 тысяч — сейчас еще продолжают прорабатываться. Это огромные объемы проплат, поэтому они продлятся еще несколько дней. Те, кто до сих пор не получил, — не волнуйтесь, подождите еще немного», — отметила она.



Также Маляр сообщила, что в период с 14 по 27 июля Министерство обороны передало для обеспечения подразделений ВСУ:

56 тысяч бронежилетов;

60,3 тысячи шлемов;

43 тысячи пар обуви;

21,2 тысячи комплектов формы;

4,3 тысячи зимних курток.

«В ближайшее время по заключенным договорам ожидается поступление в ВСУ средств индивидуальной защиты в количестве 20 тысяч бронежилетов и 18 тысяч шлемов», — отметила замминистра.



Она также подчеркнула, что в поставках растет доля украинских производителей.