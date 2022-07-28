«Зачекайте ще»: У Міноборони пояснили затримку з додатковими виплатами військовим

Виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплат за звання, вислугу років було перераховано Міноборони у військові частини вчасно та в повному обсязі. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



«Додаткові виплати — 30-100 тисяч — зараз ще продовжують опрацьовуватися. Це величезні обсяги проплат, тому вони продовжаться ще кілька днів. Ті, хто досі не отримав, — не хвилюйтеся, зачекайте ще трохи», — зазначила вона.



Також Маляр повідомила, що у період з 14 по 27 липня Міністерство оборони передало для забезпечення підрозділів ЗСУ:

56 тисяч бронежилетів;

60,3 тисячі шоломів;

43 тисячі пар взуття;

21,2 тисячі комплектів форми;

4,3 тисячі зимових курток.

«Найближчим часом за укладеними договорами очікується надходження до ЗСУ засобів індивідуального захисту у кількості 20 тисяч бронежилетів та 18 тисяч шоломів», — зазначила заступниця міністра.



Вона також наголосила, що у постачанні зростає частка українських виробників.