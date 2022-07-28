Из-за ракетных обстрелов Киевской области пострадали 15 человек — Нацполиция

Киевская область. Фото: полиции

В результате ракетных обстрелов Киевской области сегодня утром пострадали 15 человек. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.



«Благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги, удалось избежать более тяжелых последствий. Остатки еще одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе также в Вышгородском районе. К счастью, здесь никто не пострадал», — отметил Небитов.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района.



Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российская армия утром 28 июля обстреляла военную часть в Лютеже Киевской области.