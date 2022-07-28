Через ракетні обстріли Київської області постраждали 15 людей — Нацполіція

Київська область. Фото: поліції

Внаслідок ракетного обстрілу Київської області сьогодні вранці постраждали 15 людей. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.



«Завдяки своєчасному реагуванню на сигнал тривоги, вдалося уникнути важчих наслідків. Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили у лісосмузі також у Вишгородському районі. На щастя, тут ніхто не постраждав», — зазначив Нєбитов.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що російські війська завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району.



Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що російська армія вранці 28 липня обстріляла військову частину у Лютежі Київської області.