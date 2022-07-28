Рада разрешила обменивать осужденных как военнопленных

Верховная Рада законодательно урегулировала процедуру обмена лиц как военнопленных. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.



Законопроект №7436-д, в частности, дополняет Уголовный кодекс новой статьей «Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного».



Она предусматривает освобождение от отбывания наказания осужденного, в отношении которого уполномоченным органом принято решение о его передаче для обмена как военнопленного и которым дано согласие на проведение такого обмена. В случае, если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора направляет такого осужденного для последующего отбывания назначенного ранее наказания.



Изменения в Уголовный процессуальный кодекс предусматривают возможность отмены следователем судьей за ходатайством прокурора меры пресечения подозреваемому, обвиняемому, если уполномоченным органом принято решение о передаче подозреваемого, обвиняемого для обмена как военнопленного.



Законопроект предусматривает также ситуацию, когда осужденный, освобожденный судом от отбывания наказания и обмен которого состоялся до окончания сроков давности исполнения обвинительного приговора, снова будет задержан на территории Украины в связи с его участием в боевых действиях. В таком случае суд направляет осужденного для отбывания назначенного наказания.



Изменениями Уголовно-исполнительного кодекса Украины (к статье 152) предусмотрено, что основанием для освобождения от отбывания наказания является «принятие уполномоченным органом решения о передаче лица для обмена как военнопленного».



В случае принятия судом решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного, такое лицо немедленно (после получения органом или учреждением исполнения наказаний соответствующего решения суда) освобождается от отбывания наказания.