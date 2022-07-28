Рада дозволила обмінювати засуджених як військовополонених

Верховна Рада законодавчо врегулювала процедуру обміну осіб як військовополонених. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.



Законопроект №7436-д зокрема доповнює Кримінальний кодекс новою статтею «Звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого».



Вона передбачає звільнення від відбування покарання засудженого, щодо якого уповноваженим органом прийнято рішення про його передачу для обміну як військовополоненого та яким надано згоду на проведення такого обміну. У разі якщо обмін засудженого не відбувся, суд за клопотанням прокурора спрямовує такого засудженого для подальшого відбування призначеного раніше покарання.



Зміни до Кримінального процесуального кодексу передбачають можливість скасування слідчим суддею за клопотанням прокурора запобіжного заходу підозрюваному, обвинуваченому, якщо уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого для обміну як військовополоненого.



Законопроект передбачає також ситуацію, коли засуджений, звільнений судом від відбування покарання та обмін якого відбувся до закінчення термінів давності виконання обвинувального вироку, знову буде затриманий на території України через його участь у бойових діях. У такому разі суд надсилає засудженого для відбування призначеного покарання.



Змінами Кримінально-виконавчого кодексу України (до статті 152) передбачено, що підставою для звільнення від відбування покарання є «ухвалення уповноваженим органом рішення про передачу особи для обміну як військовополоненого».



У разі ухвалення судом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого, така особа негайно (після отримання органом або установою виконання покарань відповідного рішення суду) звільняється від відбування покарання.