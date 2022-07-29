В Луганской области оккупанты проверяют оборонные укрепления ВСУ на прочность, — Гайдай

Российская армия проверяет украинские оборонные укрепления Луганской области на прочность, ВСУ отражено шесть штурмовых попыток оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



За прошедшие сутки, по информации Гайдая, российские войска ударили по региону четырьмя ракетами, 13 раз обстреливали ствольной, реактивной артиллерией и минометами, применяли авиацию.



Как отмечает Сергей Гайдай, в недавно оккупированных городах Луганщины до сих пор не работает ни один банкомат. Речь о Кременной, Попасной, Рубежном. Аналогичная ситуация и в Лисичанске с Северодонецком. Во всех этих городах пытаются организовать выдачу пенсий, однако исключительно наличными по почте.



«Об открытии банков, и тем более банкоматов, речь не идет. То есть пенсионер добровольно делится с оккупантом своими персональными данными и даже не знает, будут ли выдавать эти наличные после так называемого референдума в сентябре. Захватчики не в состоянии восстановить не только водо-, газо- и электроснабжение, но даже элементарную интернет связь для работы банковской системы. Денежное обращение на уровне советской «сберкассы», - написал Гайдай, отметив, что питьевая вода на оккупированной территории Луганщины дефицит.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что ночью сильным обстрелам подверглись Бахмут, Покровск, Славянск и Красногоровка, на утро 29 июля известно о четверых погибших и пяти раненых.