Под удар войск РФ попали Бахмут, Покровск, Славянск и Красногоровка — Кириленко

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

В Донецкой области ночью сильным обстрелам подверглись Бахмут, Покровск, Славянск и Красногоровка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Бахмут после вчерашних обстрелов из "Ураганов" этой ночью подвергся еще и авиаудару. Поврежден детсад, семь многоэтажек и 27 частных домов», — отметил глава области.



Он также сообщил, что по состоянию на утро 29 июля известно о четверых погибших и пяти раненых (ранее сообщалось о троих погибших и троих раненых).



«Ночью россияне обстреляли Покровск — снаряды попали в район железнодорожного вокзала. Обошлось без погибших, но ранения получили пять человек. Поврежден жилой дом и нежилое помещение, а также здание вокзала. В течение ночи продолжались интенсивные обстрелы Марьинки и Красногоровки. В Красногоровке повреждения в разной степени получили пять жилых домов — без пострадавших», — рассказал Кириленко.



По его словам, под обстрел попал и Славянск — есть пострадавшие. Точная информация устанавливается.

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