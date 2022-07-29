На Луганщині окупанти перевіряють оборонні укріплення ЗСУ на міцність, — Гайдай

29 липня 2022, 10:03

На Луганщині окупанти перевіряють оборонні укріплення ЗСУ на міцність, — Гайдай

Російська армія перевіряє українські оборонні укріплення Луганської області на міцність, ЗСУ відбито шість штурмових атак окупантів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Минулої доби, за інформацією Гайдая, російські війська вдарили по регіону чотирма ракетами, 13 разів обстрілювали ствольною, реактивною артилерією та мінометами, застосовували авіацію.

Як зазначає Сергій Гайдай, у нещодавно окупованих містах Луганщини досі не працює жодного банкомату. Мова про Кремінну, Попасну, Рубіжне. Аналогічна ситуація і в Лисичанську і в Сєвєродонецьку. У всіх цих містах намагаються організувати видачу пенсій, проте виключно готівкою поштою.


«Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде. Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської «сберкассы», - написав Гайдай, наголосивши, що питна вода на окупованій території Луганщини дефіцит.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що вночі були сильно обстріляні Бахмут, Покровськ, Слов'янськ і Красногорівка, на ранок 29 липня відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених.

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