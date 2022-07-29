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«12 человек лежат на земле»: В Николаеве оккупанты обстреляли остановку

29 июля 2022, 11:02

«12 человек лежат на земле»: В Николаеве оккупанты обстреляли остановку

Сегодня российские войска обстреляли Николаев. Попадания — рядом с остановкой общественного транспорта. Известно о пяти погибших. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Выстрелили рядом с остановкой общественного транспорта. 12 человек лежат на земле. Скорые поехали, работают», — сказал Ким.

Позже он уточнил данные: уже известно о семи раненых и пяти погибших.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сегодня утром обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева, есть раненые, на место выехали медики.

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