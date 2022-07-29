«12 людей лежать на землі»: У Миколаєві окупанти обстріляли зупинку

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Novosti-N

Сьогодні російські війська обстріляли Миколаїв. Влучення — поряд із зупинкою громадського транспорту. Відомо про п'ятьох загиблих. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Вистрілили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. Швидкі поїхали, працюють», — сказав Кім.



Пізніше він уточнив дані: вже відомо про семеро поранених та п'ятьох загиблих.



Місцеві ресурси публікують кадри з місця обстрілу:

Раніше повідомлялося, що російські окупанти сьогодні вранці обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва, є поранені, на місце виїхали медики.