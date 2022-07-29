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35 ударов по гражданскому населению Донетчины нанесла российская армия за сутки

29 июля 2022, 11:44

35 ударов по гражданскому населению Донетчины нанесла российская армия за сутки

За сутки российские оккупанты нанесли 35 ударов по гражданскому населению Донецкой области, есть убитые и раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Правоохранители сообщают, что семь раз российская армия обстреляла Авдеевку и пять – Бахмут. Под огнем находились также города Красногоровка, Горняк, Николаевка, Покровск, Соледар, Северск, Славянск, пгт Нью-Йорк и Северное, села Каменка, Веселое, Орловка, Переездное, Уманское, Щербиновка, Петровка, Водяное, Карловка, Нетайлово. В общей сложности, по данным полиции, пострадали 22 населенных пункта Донецкой области.

Разрушены оккупантами за сутки 69 гражданских объектов - 54 жилых дома, среди которых 11 многоквартирных, школа в Соледаре, железнодорожные здания, полотно и тепловоз, магазин, линии электропередач.

Обстреливала Донецкую область российская армия ракетами класса «воздух-поверхность» Х-59 МК, другими ракетами, РСЗО «Град» и «Урган», артиллерией.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что ночью сильным обстрелам подверглись Бахмут, Покровск, Славянск и Красногоровка, на утро 29 июля известно о четверых погибших и пяти раненых.

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