35 разів обстріляла цивільне населення Донеччини російська армія за добу

За добу російські окупанти завдали 35 ударів по цивільному населенню Донецької області, є вбиті та поранені. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Правоохоронці уточнюють, що сім разів російська армія обстріляла Авдіївку та п'ять – Бахмут. Під вогнем знаходилися також міста Красногорівка, Гірник, Миколаївка, Покровськ, Соледар, Сіверськ, Слов’янськ, смт Нью-Йорк та Північне, села Кам’янка, Веселе, Орлівка, Переїзне, Уманське, Щербинівка, Петрівка, Водяне, Карлівка, Нетайлове, постраждали 22 населені пункти Донецької області.



Зруйновано окупантами за добу 69 цивільних об'єктів – 54 житлових будинків, серед яких 11 багатоквартирних, школа у Соледарі, залізничні будівлі, полотно та тепловоз, магазин, лінії електропередач.

Обстрілювала Донецьку область російська армія ракетами класу «повітря-поверхня» Х-59 МК, іншими ракетами, РСЗВ «Град» та «Ураган», артилерією.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що вночі сильних обстрілів зазнали Бахмут, Покровськ, Слов'янськ і Красногорівка, на ранок 29 липня було відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених.