В Черниговской области заявили об угрозе наземного наступления с Беларуси

Существует угроза наземного наступления на Черниговскую область с территории Беларуси. Об этом в эфире телемарафона заявил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.



По его словам, почти все ракеты, выпущенные в последнее время — летели с территории Беларуси.



«Артобстрелы на Черниговщине осуществляются с территории России. Мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси. И к этому готовы», — сообщил Чаус.



Отметим, что Черниговская область граничит на севере с Гомельской областью Республики Беларусь и с Брянской областью Российской Федерации.

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