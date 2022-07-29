У Чернігівській області заявили про загрозу наземного наступу з Білорусі

Існує загроза наземного наступу на Чернігівську область з території Білорусі. Про це в ефірі телемарафону заявив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.



За його словами, майже всі ракети, випущені останнім часом, летіли з території Білорусі.



«Артобстріли на Чернігівщині здійснюються з території Росії. Ми бачимо загрозу можливого наступу сушею з території Білорусі. І до цього готові», — повідомив Чаус.



Зазначимо, що Чернігівська область межує на півночі з Гомельською областю Республіки Білорусь та з Брянською областю Російської Федерації.

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