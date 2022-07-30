Оккупанты ночью ударили по Николаеву: Разрушены многоэтажки, есть погибший и раненые

Российские оккупанты ночью ударили по спальному району Николаева. Погиб мирный житель, есть раненые. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



По его словам, оккупанты произвели обстрел одного из спальных районов города после 01:00.



«Предварительно известно, что один человек погиб, шесть — получили ранения. По результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки. Подробная информация уточняется», — отметил Ким.



Также глава ОВА уточнил данные по вчерашнему обстрелу Корабельного района.



«Вражеские кассетные снаряды попали в остановку общественного транспорта. В результате чего пять человек погибли, ранения получили 14 человек», — сообщил он.