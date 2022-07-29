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Возросло количество пострадавших при обстреле Николаева

29 июля 2022, 15:14

Возросло количество пострадавших при обстреле Николаева

Последствия обстрела Николаева. Фото: ОП Последствия обстрела Николаева. Фото: ОП

В результате атаки российских войск на Николаев погибли пять человек, 15 ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Россияне в очередной раз нанесли удар по жилому кварталу Николаева. Кто-то стоял на транспортной остановке, кто-то гулял с домашним любимцем. В день этих обычных людей ворвались российские ракеты», — отметил он.

По словам Тимошенко, на месте утренних обстрелов работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сегодня утром обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева, есть раненые, на место выехали медики. Позже стало известно о пяти погибших и семи раненых.

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