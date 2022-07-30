Окупанти вночі вдарили по Миколаєву: Зруйновано багатоповерхівки, є загиблий та поранені

30 липня 2022, 11:56

Окупанти вночі вдарили по Миколаєву: Зруйновано багатоповерхівки, є загиблий та поранені

Російські окупанти вночі вдарили по спальному району Миколаєва. Загинув мирний мешканець, є поранені. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, окупанти здійснили обстріл одного зі спальних районів міста після 01:00.

«Попередньо відомо, що одна людина загинула, шість отримали поранення. За наслідками обстрілу значні пошкодження отримали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється», — зазначив Кім.

Також очільник ОВА уточнив дані щодо вчорашнього обстрілу Корабельного району.

«Ворожі касетні снаряди влучили у зупинку громадського транспорту. Внаслідок чого п'ятеро людей загинули, поранення отримали 14 людей», — повідомив він.

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