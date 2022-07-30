Окупанти вночі вдарили по Миколаєву: Зруйновано багатоповерхівки, є загиблий та поранені

Російські окупанти вночі вдарили по спальному району Миколаєва. Загинув мирний мешканець, є поранені. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



За його словами, окупанти здійснили обстріл одного зі спальних районів міста після 01:00.



«Попередньо відомо, що одна людина загинула, шість отримали поранення. За наслідками обстрілу значні пошкодження отримали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється», — зазначив Кім.



Також очільник ОВА уточнив дані щодо вчорашнього обстрілу Корабельного району.



«Ворожі касетні снаряди влучили у зупинку громадського транспорту. Внаслідок чого п'ятеро людей загинули, поранення отримали 14 людей», — повідомив він.