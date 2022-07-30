Последствия ночного обстрела Бахмута: Под завалами нашли одного погибшего

Спасатели разбирают завалы в Бахмуте. Фото: ГСЧС Украины

В Бахмуте спасатели извлекли тело одного погибшего на месте разрушенного российским обстрелом здания ремонтной базы железной дороги. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



Как отмечается, аварийно-спасательные и поисковые работы начались в 10:25.



Разрушение двухэтажного здания произошло в результате обстрела ночью.



«Выявлено и извлечено из-под завалов тело мужчины (анкетные данные уточняются). Под завалами возможно нахождение еще двух человек», — говорится в сообщении.



Спасательные работы продолжаются.

В Донецкой области ночью на 30 июля сильным обстрелам подверглись Бахмут, Покровск, Славянск и Красногоровка. В Бахмуте поврежден детсад, семь многоэтажек и 27 частных домов.