Наслідки нічного обстрілу Бахмута: Під завалами знайшли одного загиблого

Рятувальники розбирають завали у Бахмуті. Фото: ДСНС України

У Бахмуті рятувальники витягли тіло одного загиблого на місці зруйнованої російським обстрілом будівлі ремонтної бази залізниці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.



Як зазначається, аварійно-рятувальні та пошукові роботи розпочалися о 10:25.



Руйнування двоповерхової будівлі сталося внаслідок обстрілу вночі.



«Виявлено та витягнуто з-під завалів тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються). Під завалами можливе перебування ще двох людей», - йдеться у повідомленні.



Рятувальні роботи продовжуються.

На Донеччині вночі на 30 липня сильних обстрілів зазнали Бахмут, Покровськ, Слов'янськ і Красногорівка. У Бахмуті пошкоджено дитсадок, сім багатоповерхівок та 27 приватних будинків.