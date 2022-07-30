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На Луганщине партизаны вывели из строя пункт управления железной дорогой

30 июля 2022, 20:27

На Луганщине партизаны вывели из строя пункт управления железной дорогой

Возле Сватового Луганской области партизаны сожгли распределительную коробку управления железнодорожной дорогой. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожной дорогой возле оккупированного Сватового. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги», — написал Гайдай в своем телеграм-канале.

Он отметил, что подвоз по железной дороге боеприпасов для российских сил на фронт теперь затруднен.

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