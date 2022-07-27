Коллаборантов в Херсоне подорвали партизаны. В разведке рассказали подробности

Во временно оккупированном Херсоне участники движения сопротивления подорвали автомобиль с двумя «полицейскими»-коллаборантами. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.



«Движение сопротивления на временно оккупированной Херсонщине продолжает распространять среди сторонников "русского мира" и местных коллаборантов "билеты на концерт Кобзона". В этот раз "билет" получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации», — говорится в сообщении.



Как рассказали в ГУР МО, подрыв состоялся в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский погиб, а второй попал с ранениями в больницу.

Ранее сообщалось, что 27 июля в Херсоне взорвался автомобиль «полиции» российской оккупационной администрации. По предварительной информации, два человека получили ранения.