На Луганщині партизани вивели з ладу пункт управління залізницею

Біля Сватового Луганської області партизани спалили розподільну коробку керування залізницею. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" управління залізницею біля окупованого Сватового. Невідомі патріоти спалили розподільну коробку, що керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить саме живлення залізниці», — написав Гайдай у своєму телеграм-каналі.



Він зазначив, що підвезення залізницею боєприпасів для російських сил на фронт тепер утруднене.