Оккупанты обстреляли Криворожский район из «Ураганов»

В течение дня российские силы несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«Из ствольной артиллерии оккупанты дважды ударили по Великой Костромке. Повреждены складские помещения частного предприятия, здание дошкольного учебного заведения, линия электропередач», — отметил Лукашук.



Он также сообщил, что из «Ураганов» обстреляли село Марьянское. Там повреждены несколько жилых домов и хозяйственные постройки.



Кроме того, под огонь оккупантов попали приграничные территории Широковской и Апостоловской громад, разрушений не зафиксировано.



«К счастью, ни один человек не пострадал», — добавил глава облсовета.

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