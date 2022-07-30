Окупанти обстріляли Криворізький район із «Ураганів»

Упродовж дня російські сили кілька разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



«Зі ствольної артилерії окупанти двічі вдарили по Великій Костромці. Пошкоджено складські приміщення приватного підприємства, будівлю дошкільного навчального закладу, лінію електропередач», — зазначив Лукашук.



Він також повідомив, що із «Ураганів» обстріляли село Мар'янське. Там пошкоджено кілька житлових будинків та господарські споруди.



Крім того, під вогонь окупантів потрапили прикордонні території Широківської та Апостолівської громади, руйнувань не зафіксовано.



«На щастя, жодна людина не постраждала», — додав голова облради.

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