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По Донецку и Макеевке рассыпаны мины-«лепестки»

31 июля 2022, 12:09

По Донецку и Макеевке рассыпаны мины-«лепестки»

Несколько районов оккупированных Донецка и Макеевки обстреляли минами-лепестками. Их легко не заметить. Если наступить на такую мину, можно получить повреждение конечностей. При наезде «лепесток» детонирует и может легко повредить автомобильную шину. При этом мина может взорваться в любой момент без контакта с человеком или техникой.



В частности, мины «Лепестки» были рассыпаны в центре города над пересечением улиц Университетская — пр-т Мира, Университетская — пер. Орешково, ул.Щорса — пр-т Б. Хмельницкого, ул. Любавина, р-н стадиона «Донбасс Арена». А также в районе Крытого рынка.

Также их обнаружили на территории Кировского района:

— ул. Красная Заря, 90,106,114,123,145;

— ул. Южногорняцкая, 83,84,85;

— в поселке Жилкоп;

— ул. Грузинская;

— ул. Газеты «Комсомолец Донбасса»;

— шахта им. Скочинского.

Известно, что в Кировском районе, по адресу: ул. Нижнетагильская, 113, на такой мине подорвался 42-летний мужчина.

В Макеевке «лепестки» были замечены на территории Червоногвардейского района.

«Лепестки» запрещены международным гуманитарным правом.

В сети появилось видео, на котором жительница Донецка достает такую мину из пакета. Она подумала, что это осколок снаряда и решила показать коллегам. Этого нельзя делать, к минам нельзя прикасаться. 

 

 

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