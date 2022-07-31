По Донецку и Макеевке рассыпаны мины-«лепестки»

Несколько районов оккупированных Донецка и Макеевки обстреляли минами-лепестками. Их легко не заметить. Если наступить на такую мину, можно получить повреждение конечностей. При наезде «лепесток» детонирует и может легко повредить автомобильную шину. При этом мина может взорваться в любой момент без контакта с человеком или техникой.





В частности, мины «Лепестки» были рассыпаны в центре города над пересечением улиц Университетская — пр-т Мира, Университетская — пер. Орешково, ул.Щорса — пр-т Б. Хмельницкого, ул. Любавина, р-н стадиона «Донбасс Арена». А также в районе Крытого рынка.



Также их обнаружили на территории Кировского района:

— ул. Красная Заря, 90,106,114,123,145;

— ул. Южногорняцкая, 83,84,85;

— в поселке Жилкоп;

— ул. Грузинская;

— ул. Газеты «Комсомолец Донбасса»;

— шахта им. Скочинского.



Известно, что в Кировском районе, по адресу: ул. Нижнетагильская, 113, на такой мине подорвался 42-летний мужчина.



В Макеевке «лепестки» были замечены на территории Червоногвардейского района.



«Лепестки» запрещены международным гуманитарным правом.



В сети появилось видео, на котором жительница Донецка достает такую мину из пакета. Она подумала, что это осколок снаряда и решила показать коллегам. Этого нельзя делать, к минам нельзя прикасаться.