По Донецьку та Макіївці розсипано міни-«пелюстки»

Декілька районів окупованих Донецька та Макіївки обстріляли мінами-пелюстками. Їх легко не помітити. Якщо наступити на таку міну, можна отримати пошкодження кінцівок. При наїзді "пелюстка" детонує і може легко пошкодити автомобільну шину. При цьому міна може вибухнути будь-якої миті без контакту з людиною або технікою.





Зокрема, міни "Пелюстки" були розсипані в центрі міста над перетином вулиць Університетська - пр-т Миру, Університетська - пров. Орешково, вул.Щорса - пр-т Б. Хмельницького, вул. Любавіна, р-н стадіону "Донбас Арена". А також у районі Критого ринку.



Також їх виявили на території Кіровського району:

- вул. Червона Зоря, 90,106,114,123,145;

- вул. Південногірняцька, 83,84,85;

- у селищі Жилкоп;

- вул. Грузинська;

- вул. Газети "Комсомолець Донбасу";

- Шахта ім. Скочинського.



Відомо, що у Кіровському районі, за адресою: вул. Нижньотагільська, 113, на такій міні підірвався 42-річний чоловік.



У Макіївці "пелюстки" були помічені на території Червоногвардійського району.



«Пелюстки» заборонені міжнародним гуманітарним правом.



У мережі з'явилося відео, на якому донеччанка дістає таку міну з пакету. Вона подумала, що це уламок снаряда і вирішила показати колегам.