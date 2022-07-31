Три мирных жителя Донецкой области погибли от обстрелов российских войск

В Донецкой области за стуки, 30 июля, три мирных жителя погибли во время обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 30 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Резниковке и 1 в Майдане. Еще 8 человек получили ранения», - написал Кириленко в Telegram.

Согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ВСУ отбросили российских оккупантов на Славянском и Бахмутском направлениях, где россияне вели штурмовые действия, однако понесли потери.



Российские войска пытаются захватить Бахмут Донецкой области и окружающие села на границе с Луганской областью. Для этого оккупанты используют штурмовую авиацию, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.