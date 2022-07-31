В ВСУ назвали цель российской провокации в оккупированном Севастополе

Обвинение Украины в атаке штаба Черноморского флота в Севастополе является попыткой властей России придумать повод, чтобы не проводить свой парад на оккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских Сил ВСУ.



Отмечается, что оккупанты «не рискнули проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумали повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника».



Как объясняют в ВСУ, такими заявлениями они признали свою ПВО недееспособной, и ставят под еще большее сомнение существование Крымского моста.



«Напоминаем, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся образцы вооружения. Нашими целями являются исключительно военные объекты РФ. Мы не наносим ударов по территории РФ. Крым - это Украина», — сказано в сообщении.



Утром так называемый «губернатор» временно оккупированного Севастополя заявил, что штаб Черноморского флота якобы был атакован «украинским беспилотником» и из-за это есть пострадавшие. Украинская сторона опровергла все обвинения.



Впоследствии власти Крыма признали, что штаб Черноморского флота «атаковали» с беспилотника из временно оккупированного Севастополя.

Еще за 10 дней до провокации оккупанты перестраховались и отменили свой «парад» в Севастополе.