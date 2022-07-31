У ЗСУ назвали мету російської провокації в окупованому Севастополі

31 липня 2022, 13:58

У ЗСУ назвали мету російської провокації в окупованому Севастополі

Звинувачення України в атаці штабу Чорноморського флоту в Севастополі є спробою влади Росії вигадати привід, щоб не проводити свій парад на окупованих територіях. Про це повідомила прес-служба Військово-Морських Сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти «не ризикнули проводити день ЧФ РФ, а щоб вкотре не зганьбитися перед усім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадали привід, щоб скасувати заходи з нагоди так званого свята».

Як пояснюють у ВСУ, такими заявами вони визнали свою ППО недієздатною і ставлять під ще більший сумнів існування Кримського мосту.

«Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього зразки озброєння. Нашими цілями є виключно військові об'єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим – це Україна», – сказано у повідомленні.

Вранці так званий «губернатор» тимчасово окупованого Севастополя заявив, що штаб Чорноморського флоту нібито був атакований «українським безпілотником» і через це є постраждалі. Українська сторона спростувала усі звинувачення.

Згодом влада Криму визнала, що штаб Чорноморського флоту «атакували» з безпілотника з тимчасово окупованого Севастополя.
Ще за 10 днів до провокації окупанти перестрахувалися та скасували свій «парад» у Севастополі.

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