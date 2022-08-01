У Москві розповіли про плани щодо території меткомбінату «Азовсталь»

Росія планує побудувати технопарк на території металургійного підприємства «Азовсталь» у захопленому Маріуполі. Про це в інтерв’ю російському «РБК» розповів заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін.



«Робити там робочі місця, які годуватимуть місто через економіку, ми, безумовно, будемо. Швидше за все це буде технопарк з елементами благоустрою. Це ми зараз доопрацьовуємо», — наголосив він.



Також, за словами Хаснулліна, будівельники здадуть перші житлові будинки в Маріуполі у вересні, ще окупанти обіцяють будувати у місті лікарні та центр МНС.



Крім того, загарбники Маріуполя заявляють, що хочуть усі будівлі в центрі міста, які не зруйновані повністю, відновити за вимогами, які дають змогу зберегти історичну цінність цих об'єктів.

Російська сторона вже неодноразово озвучувала плани щодо території заводу «Азовсталь», проте заяви видрізнялися.



Спочатку голова підконтрольного РФ угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що завод «Азовсталь» знесуть. За його словами, на місці підприємства пропонують зробити паркову зону чи технопарк, але рішення поки що не прийнято.



Пізніше віце-прем’єр РФ Марат Хуснуллін сказав, що завод «Азовсталь» у Маріуполі має продовжувати роботу.