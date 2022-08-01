Мининфраструктуры ожидает к концу недели первые судозаходы в порты «Одесса» и «Черноморск»

Мининфраструктуры ожидает начало новых судозаходов в морские торговые порты «Одесса» и «Черноморск» к концу текущей недели. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе онлайн-марафона.



«В конце недели мы ожидаем первые суда, которые зайдут в наши порты... Два первых порта - "Одесса" и "Черноморск" - готовы, и уже на этой неделе мы будем как отправлять из них суда, так и ожидаем суда на вход. К концу недели надеемся, что порт "Пивденный" также будет готов", - сказал он.



По его словам, в порт «Пивденный» суда могут начать заходить с начала следующей недели.



29 июля послы стран «Большой семерки» в Украине прибыли в Одессу для проверки запуска «зернового коридора».

Первое судно с украинским зерном с начала нового этапа войны РФ против Украины покинуло одесский порт сегодня, 1 августа, в 8:30 по киевскому времени, сухогруз направляется по Черному морю в Ливан.