Мінінфраструктури чекає до кінця тижня перші судозаходи до портів «Одеса» та «Чорноморськ»

Мінінфраструктури очікує на початок нових суднозаходів у морські торгові порти «Одеса» та «Чорноморськ» до кінця поточного тижня. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час онлайн-марафону.



«Наприкінці тижня ми очікуємо на перші судна, які зайдуть у наші порти... Два перші порти - "Одеса" та "Чорноморськ" - готові, і вже цього тижня ми як відправлятимемо з них, так і очікуємо судна на вхід . До кінця тижня сподіваємось, що порт "Південний" також буде готовий", - сказав він.



За його словами, до порту «Південний» суду можуть почати заходити з початку наступного тижня.



29 липня посли країн «Великої сімки» в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску «зернового коридору».

Перше судно з українським зерном з початку нового етапу війни РФ проти України залишило одеський порт сьогодні, 1 серпня, о 8:30 за київським часом, суховантажне судно прямує Чорним морем до Лівану.