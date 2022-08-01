Украина начинает доставлять в порты на юге страны урожай 2022-го — Мининфраструктуры

В течение недели начинается организация доставки в порты на юге Украины зерна нового урожая. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, отметив, что в портах ещё есть миллионы тонн зерна урожая 2021 года.



«Уже мы начинаем собирать урожай этого сезона и будем, конечно, экспортировать и его тоже. Урожай собирают там, где он есть. Но постепенно, мы начинаем уже организовывать доставку, с этой недели, в направление к портам», - рассказал он.



Министр отметил, что в Украине также продолжают работу альтернативные маршруты экспорта урожая.



Также Кубраков выразил надежду, что в ближайшем будущем заработает и порт в городе Николаев, говорит, что правительство сейчас работает над этим.

Напомним, 1 августа, первое судно с украинским зерном с начала нового этапа войны РФ против Украины покинуло одесский порт, сухогруз направляется по Черному морю в Ливан.