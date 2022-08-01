Україна починає доставляти до портів на півдні країни врожай 2022-го року — Мінінфраструктури

Протягом тижня розпочинається організація доставки у порти на півдні України зерна нового врожаю. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, зазначивши, що у портах ще є мільйони тонн зерна врожаю 2021-го року.



«Вже ми починаємо збирати врожай цього сезону і, звісно, експортуватимемо і його теж. Урожай збирають там, де він є. Але поступово ми починаємо вже організовувати доставку, з цього тижня, у напрямку до портів», - розповів він.



Міністр зауважив, що в Україні також продовжують роботу альтернативні маршрути експорту врожаю.



Також Кубраков висловив сподівання, що найближчим часом запрацює і порт у місті Миколаїв, каже, що уряд зараз працює над цим.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським зерном з початку нового етапу війни РФ проти України залишило одеський порт, суховантажне судно прямує Чорним морем до Лівану.