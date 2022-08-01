В Офисе президента обозначили несколько условий успешной военной контр-операции

Эффективная контр-операция Украины в войне против РФ базируется на нескольких главных условиях, их три. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам «сценарий эффективной контр-операции базируется на трех «Д».



«1. Деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.

2. Дефрагментация – удары по складам, базам горючего, оперативным штабам.

3. Депопуляция – максимальные потери врага в живой силе», - написал Подоляк.

Ранее, напомним, и. о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил, что в регионе ВСУ освободили от оккупантов уже 46 населенных пунктов.