В Офісі президента окреслили кілька умов успішної військової контр-операції

Ефективна контр-операція України у війні проти РФ базується на кількох головних умовах, їх три. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, «сценарій ефективної контр-операції базується на трьох «Д».



«1. Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.

2. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.

3. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі», - написав Подоляк.

Раніше, нагадаємо, в. о. голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що в регіоні ЗСУ звільнили від окупантів вже 46 населених пунктів.