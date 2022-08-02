Из-за сильного дождя эвакуация через Васильевку заблокирована

После прошедшего в Запорожской области сильного и продолжительного дождя проехать в Запорожье объездной дорогой возле Каменского физически невозможно. Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



В ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку, по его словам, нет.



«Дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта», — отметил Орлов.

Ранее, напомним, эксперты американского Института исследования войны (ISW) сообщили, что россияне перебрасывают свои войска с севера Донецкой области на юг Украины в сторону Запорожья.