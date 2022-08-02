Через сильний дощ евакуація через Василівку заблокована

Після сильного та тривалого дощу, що пройшов у Запорізькій області, проїхати до Запоріжжя об'їзною дорогою біля Кам'янського фізично неможливо. Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.



У найближчі кілька днів можливості евакуюватись через Василівку, за його словами, немає.



«Дорога розмита і стане пасткою для легкового транспорту», - зазначив Орлов.

Раніше, нагадаємо, експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) повідомили, що росіяни перекидають свої війська з півночі Донецької області на південь України у бік Запоріжжя.