В РФ признали «Азов» террористической организацией

Верховный суд РФ объявил «Азов» террористической организацией. Об этом сообщает российское агентство «РИА Новости».



Отмечается, что с таким иском в суд обратилась российская Генпрокуратура.



Также уточняется, что решение верховного суда РФ подлежит немедленному исполнению, на обжалование дается месяц и таким образом, уже с сегодняшнего дня военным «Азова» грозит уголовная ответственность по «террористическим» статьям.



Уголовный кодекс РФ предусматривает для участников террористических организаций тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет, а для организаторов — от 15 до 20 лет, но при этом российские законы освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно прекратили участие в подобной организации.

1 августа генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что международные эксперты уверены в том, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, в том числе и военных «Азова», было уничтожено не ракетами, а другим оружием.