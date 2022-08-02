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В РФ признали «Азов» террористической организацией

02 августа 2022, 13:46

В РФ признали «Азов» террористической организацией

Верховный суд РФ объявил «Азов» террористической организацией. Об этом сообщает российское агентство «РИА Новости».

Отмечается, что с таким иском в суд обратилась российская Генпрокуратура.

Также уточняется, что решение верховного суда РФ подлежит немедленному исполнению, на обжалование дается месяц и таким образом, уже с сегодняшнего дня военным «Азова» грозит уголовная ответственность по «террористическим» статьям.

Уголовный кодекс РФ предусматривает для участников террористических организаций тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет, а для организаторов — от 15 до 20 лет, но при этом российские законы освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно прекратили участие в подобной организации.

1 августа генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что международные эксперты уверены в том, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, в том числе и военных «Азова», было уничтожено не ракетами, а другим оружием.

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